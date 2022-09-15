В России выразили публичное возмущение из-за того, что королевская семья Великобритании не желает видеть на похоронах Елизаветы II никого из этой страны.

Официальный комментарий представительницы МИД РФ Марии Захаровой появился на сайте.

Прежде всего, она пожаловалась на безнравственность.

— Рассматриваем эту британскую попытку использовать национальную трагедию, затронувшую сердца миллионов людей во всем мире, с геополитической целью для сведения счетов с нашей страной в дни траура как глубоко аморальную, — говорится в сообщении.

После чего она добавила, что британская королева вроде бы «сражалась со Степаном Бандерой».

— Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, которые сражались с нацистами и их украинскими пособиями – Степаном Бандерой и Романом Шухевичем, — говорится в заявлении РФ.

Стоит отметить, что 8 сентября королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет.