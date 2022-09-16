Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что на сегодняшний день 68% заведений среднего образования обеспечены укрытиями. По состоянию на 5 июля этот показатель составлял всего 11%. По словам Шкарлета, на следующий год в бюджете уже запланирована субвенция в размере 1,5 млрд. грн. на обустройство специальных сооружений или укрытий в заведениях общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Украины.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что нужно безотлагательно строить или обустраивать укрытия по новым стандартам в тех школах, где их еще нет.

– Все школы должны быть оборудованы надежными укрытиями. Там, где укрытия внутри школ, и по данным ГСЧС, нуждаются в укреплении — укрепить. Где невозможно укрепить – построить рядом новые, – заявил Денис Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо разработать общую концепцию безопасности в образовательных учреждениях с четкими требованиями по хранилищам, чтобы там можно было обеспечить полноценное обучение.

- Нужно создать рабочую группу, результатом деятельности которой станут четкие параметры, необходимые изменения в проектной документации, выделение средств и реализация проекта, - подчеркнул Шмигаль.

Напомним, в одной из школ в уволенном Макаровом в Харьковской области нашли мины.