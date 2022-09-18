Чехия, председательствующая в Совете ЕС, призвала создать международный трибунал для расследования военных преступлений России в Украине.

Об этом пишет The Guardian.

— В XXI веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к быстрому созданию специального международного трибунала, который будет преследовать преступление агрессии, – сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.