Среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, эксгумированных в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram и начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

— Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети, – заявил Олег Синегубов.

Вместе с тем начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пятницу раскопали и отвезли к экспертам 22 погибших гражданских граждан, а также всех 17 военнослужащих ВСУ по братской могиле.

— Один из погибших был с веревкой на шее и с поврежденными фалангами пальцев – следствие проверяет версию о пытках. Один из военных был со связанными руками, – сообщил Сергей Болвинов.

По его словам, местные рассказали, что хоронили людей самостоятельно, когда узнавали, что где-то погибший.

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.