В столице Армении Ереване возле центра искусств «Гафесчан», где с визитом находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, проходит митинг за выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военного союза во главе с Россией.

Об этом пишут «Радио Азатутут» и Интерфакс.

Сотни людей собрались с плакатами и флагами у центра искусств и на площади Свободы. Они приветствуют визит американской представительницы, требуют от США принять меры против Азербайджана, а также требуют от властей Армении выхода из ОДКБ.

Глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян заявил, что требования людей связаны с фактическим отказом России и ОДКБ оказать военную помощь на фоне возобновления боевых действий на границе с Азербайджаном.

По его словам, Армения должна стремиться вступить в НАТО, чтобы вернуть утраченные земли.

Кроме того, Альянс демократических сил Армении, в который входит ряд партий и общественных организаций, распространил заявление с требованием к власти установить союзнические отношения с западными странами, пригласить и разместить на границе Армении и Азербайджана миротворческие силы ООН, а также запретить вещание на территории Армении российских. телеканалов.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в нанесении удара по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области.