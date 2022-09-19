За уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации перед судом предстанут два жителя Первомайского района. Мужчинам грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Об этом пишет Николаевская областная прокуратура.

Прокурор утвердил и направил в суд два обвинительных акта в отношении двух жителей Первомайского района прокурор Арбузинского отдела Первомайской окружной прокуратуры.

— По данным следствия, обвиняемые, будучи военнообязанными, по месту жительства через уполномоченных получили повестки на отправку в воинскую часть. Однако, понимая противоправность своих действий, мужчины отказались быть призванными по мобилизации, уклонившись таким образом от прохождения военной службы, говорится в сообщении.

За указанное уголовное правонарушение мужчинам грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован проект изменений в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Предлагается освободить от мобилизации воспитателей детсадов и спортивных тренеров.