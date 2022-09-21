Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Глава британского правительства заверила, что будет самой большой подругой Украины.

Об этом супруга Президента Украины рассказала в Телеграмме.

Елена Зеленская сообщила, что познакомилась с Трассом в Нью-Йорке, куда они обе прибыли на 77-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.

— Как премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин терпит неудачу в Украине, терпит стратегическое поражение. Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, — процитировала первая леди главу Правительства Великобритании.

Елена Зеленская выразила благодарность всему народу Украины за принципиальную и бескомпромиссную поддержку, которую оказывает Великобритания все эти месяцы противостояния российскому агрессору.

Напомним, 6 сентября Лиз Трасс провела первый телефонный разговор на своей новой должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому она позвонила, стал украинский президент Владимир Зеленский.