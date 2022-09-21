Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Глава британского правительства заверила, что будет самой большой подругой Украины.
Об этом супруга Президента Украины рассказала в Телеграмме.
Елена Зеленская сообщила, что познакомилась с Трассом в Нью-Йорке, куда они обе прибыли на 77-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.
— Как премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин терпит неудачу в Украине, терпит стратегическое поражение. Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, — процитировала первая леди главу Правительства Великобритании.
Елена Зеленская выразила благодарность всему народу Украины за принципиальную и бескомпромиссную поддержку, которую оказывает Великобритания все эти месяцы противостояния российскому агрессору.
Напомним, 6 сентября Лиз Трасс провела первый телефонный разговор на своей новой должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому она позвонила, стал украинский президент Владимир Зеленский.
Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Глава британского правительства заверила, что будет самой большой подругой Украины.
Об этом супруга Президента Украины рассказала в Телеграмме.
Елена Зеленская сообщила, что познакомилась с Трассом в Нью-Йорке, куда они обе прибыли на 77-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН.
— Как премьер-министр Великобритании я буду самой большой подругой Украины. Мы не остановимся, пока вы не победите. Путин терпит неудачу в Украине, терпит стратегическое поражение. Британия будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется, — процитировала первая леди главу Правительства Великобритании.
Елена Зеленская выразила благодарность всему народу Украины за принципиальную и бескомпромиссную поддержку, которую оказывает Великобритания все эти месяцы противостояния российскому агрессору.
Напомним, 6 сентября Лиз Трасс провела первый телефонный разговор на своей новой должности. Как она обещала, первым зарубежным лидером, которому она позвонила, стал украинский президент Владимир Зеленский.