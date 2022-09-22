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На юге в течение боевого дня продолжались обстрелы украинских позиций вдоль линии столкновения и населенных пунктов в тыловых и прифронтовых общинах.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Враг нанес в сутки по четыре авиационных и ракетных удара.
Вечером Красногригорьевскую общину в Никопольщине враг обстрелял реактивными снарядами системы залпового огня «Град» и тяжелой артиллерией. Убит один и ранены два гражданских лица. Масштабы разрушений уточняются.
В Николаевской области в течение дня реактивными снарядами трижды атакован район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного. Человеческих утрат нет.
Среди дня враг из ствольной артиллерии обстрелял портовую инфраструктуру Очакова. Потерь нет.
К вечеру 2 реактивных снаряда выпущены по Березнегуватской общине, к счастью – попадания по открытым поверхностям, люди не пострадали.
Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники , а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.
На юге в течение боевого дня продолжались обстрелы украинских позиций вдоль линии столкновения и населенных пунктов в тыловых и прифронтовых общинах.
Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
Враг нанес в сутки по четыре авиационных и ракетных удара.
Вечером Красногригорьевскую общину в Никопольщине враг обстрелял реактивными снарядами системы залпового огня «Град» и тяжелой артиллерией. Убит один и ранены два гражданских лица. Масштабы разрушений уточняются.
В Николаевской области в течение дня реактивными снарядами трижды атакован район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного. Человеческих утрат нет.
Среди дня враг из ствольной артиллерии обстрелял портовую инфраструктуру Очакова. Потерь нет.
К вечеру 2 реактивных снаряда выпущены по Березнегуватской общине, к счастью – попадания по открытым поверхностям, люди не пострадали.
Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники , а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.