В ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы.
Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
- Пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры. Обследуем места обстрелов. Подробнее о последствиях напишу вам позже, – отметил Александр Сенкевич.
Напомним, в Николаевской области оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного реактивными снарядами.
В ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы.
Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.
- Пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры. Обследуем места обстрелов. Подробнее о последствиях напишу вам позже, – отметил Александр Сенкевич.
Напомним, в Николаевской области оккупанты трижды атаковали район Национального историко-археологического заповедника «Ольвия» в направлении Парутиного реактивными снарядами.