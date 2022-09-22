В ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы.

Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.

- Пострадали жилые дома и заведения гражданской инфраструктуры. Обследуем места обстрелов. Подробнее о последствиях напишу вам позже, – отметил Александр Сенкевич.