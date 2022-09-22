За очередные сутки пожарные Николаевщины ликвидировали два пожара, возникших в результате вражеских ракетных ударов.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в Николаевской области

21-22 сентября из-за попадания боеприпасов и их обломков в результате боевых действий произошел пожар кровли крыши складского помещения в Николаеве. Силами 5 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области она ликвидирована на площади 100 квадратных метров. Дополнительно привлекалось очередное изменение оперативно-координационного центра.

Также враг нанес удары по Очакову. Здесь из-за ночных обстрелов произошел пожар буксира. Пожарные 22 ДПРЧ 3 ДПРЗ двумя отделениями локализовали и ликвидировали ее на площади 50 квадратов.

Напомним, что в ночь на 22 сентября российские оккупанты нанесли Николаеву мощные обстрелы. Под удар попали разные районы города, сообщил мэр Александр Сенкевич.