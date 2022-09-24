Президент России Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы своих командиров на местах, и сейчас лично занимается стратегическим планированием войны против Украины – это привело к напряженности между ним и высшим военным руководством РФ.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

«Президент России Владимир Путин в последние недели более активно занимается стратегическим планированием войны в Украине, в том числе он отклонил просьбы своих командиров на местах разрешить им отступить из жизненно важного южного города Херсона», - говорится в материале.

Издание отмечает, что уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через реку Днепр, сохранив свою технику и спас жизнь солдат.

Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным поражением Путина в войне, и принесло бы Украине вторую великую победу за месяц.

Американцы подчеркивают, что деоккупация Херсона, – который россияне захватили первым в начале войны и остается единственным оккупированным областным центром Украины, – была бы большим достижением для президента Владимира Зеленского.

Но Путин сосредоточен на победе любой ценой и стал брать на себя еще большую роль в войне, в частности, говорит командирам, что стратегические решения на местах принимает он сам.

Помимо блокировки отступления из Херсона, Путин поставил под сомнение намерения россиян закрепиться на северо-востоке у реки Оскол, до которой украинское контрнаступление дошло в этом месяце. По словам американского чиновника, Путин выступил против отступления и там, потому что он не хочет отдавать Зеленскому ничего, что выглядело бы как победа.

Отмечается, что отказ Путина от отвода войск из Херсона также привел к снижению морального духа среди российских военных, которые в основном были отрезаны от своих линий поставки, и которые считают, что они могут остаться один на один с украинским войском.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли отметил, что «ситуация в Украине явно динамичная», и хоть еще слишком рано для полной оценки, но лично ему «ясно, что стратегическая инициатива перешла к украинцам».

По словам американских чиновников, разное видение Путина и военного командования относительно линии фронта в Херсоне иллюстрирует то, насколько критически важна война на юге Украины для обеих сторон.

Американцы убеждены, что, несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является критически важным театром военных действий, имеющим глубокие стратегические последствия для Киева и Москвы.

По словам американских официальных лиц, разногласия в видении ведения войны в Херсонской области – это лишь последнее недоразумение между Путиным и его высшим командованием.

Американцы отмечают, что высшие российские офицеры неоднократно подвергали сомнению первоначальные планы войны, особенно первый этап, предусматривавший скорый захват Киева. Они считали, что Путин идет на войну с недостаточным количеством войск и вооружения, и их опасения оказались правильными.

Сообщается, что после поражения под Киевом Путин ослабил свой контроль над военным планированием и позволил старшим генералам создать новую стратегию. Она фактически была войной на истощение и позволила России продвинуть свою армию вперед на востоке Украины.

По данным американских чиновников, хотя Путин и принял некоторые рекомендации военного командования, включая мобилизацию, его участие в принятии решений создало напряженность.

Путин требует стратегии без дальнейших отступлений, но на фоне успешного контрнаступления Украины российское военное руководство разделилось во мнениях относительно того, как реагировать на указания президента РФ – одни считают, что их нужно выполнять, а другие – что следует сопротивляться приказам диктатора.