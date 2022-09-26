Британское правительство объявило о введении новых санкций против России в качестве наказания за проведение фейковых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом пишут The Guardian и Sky News.

Ограничения направлены против российских чиновников, коллаборантов, а также ряда олигархов и руководителей государственных банков РФ.

Среди 33 попавших под санкции чиновников — российский ставленник, так называемый «глава правительства» оккупированной части Херсонской области, гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий и «псевдоминистр ЛНР» Иван Кусов.

— Фейковые референдумы, проводимые под дулом оружия, не могут быть свободными или честными, и мы никогда не признаем их результаты. Россияне придерживаются четкой модели насилия, запугивания, пыток и принудительной депортации, – напомнил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Напомним, Казахстан не планирует признавать результаты псевдореферендумов, проводимых Россией на оккупированных территориях Украины.