Сегодня в 8:00 беспилотники Shahed-136, которыми Иран обеспечил российскую армию, пытались поразить объекты в Николаевской области, но были остановлены противовоздушной обороной.

О мастерстве украинских зенитчиков отчитались в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В общей сложности были сбиты 3 российских «шахида».

— Военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражающим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе, — напомнили в отчете.

Как сообщалось вчера вечером, в Одессе уничтожили 3 дрона-камикадзе.