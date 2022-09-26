|Швидкість вітру:
|3.6 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця:
|18:43
|Температура завтра:
|+20 C°
|Швидкість вітру:
|1.6 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|18:49
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
Вечером 26 сентября россияне атаковали Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Все беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.
Вечером 26 сентября россияне атаковали Одессу тремя иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136».
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Все беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Напомним, что днем 25 сентября был сбит дрон-камикадзе «Shahed-136», которым российские войска пытались атаковать Николаев.