Войска России целенаправленно запускали по Умани иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы атаковать евреев-хасидов, сейчас в городе отмечающих праздник Рош га-Шана (Новый Год).

Об этом сообщили источники в спецслужбах.

По их данным, за последние несколько дней на юге Украины ВСУ сбили более десяти Shahed-136. Часть этих дронов запустили с территории оккупированного Крыма и направили в Умань. Россияне хотели попасть в религиозные объекты хасидов с большим скоплением людей.

— Запланированные террористические акты против граждан Израиля — это одно из условий передачи Ираном дронов России. Это не первый пример сотрудничества двух террористических стран. Не так давно в Иране сбили украинский гражданский самолет, якобы из-за ошибки. Но за этим случаем просматриваются интересы кремля, заявили в спецслужбах.

Напомним, беспилотники Shahed-136, которыми Иран обеспечил российскую армию, пытались поразить объекты в Николаевской области , но были остановлены противовоздушной обороной.