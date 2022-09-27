Кабмин принял постановление, согласно которому Украина вводит эмбарго на экспорт товаров в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

По информации ведомства, будет запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, страной назначения которых является Россия. Такое нововведение будет действовать до момента окончания военного положения и прекращения недружественных действий в отношении Украины со стороны РФ.

— Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в РФ де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне, – заявила министр экономики Юлия Свириденко.

По прогнозам Кабмина, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий для Украины, поскольку экспорт украинских товаров на территорию РФ в период с марта по июнь 2022 составил лишь 4,2 млн долларов. В то же время стоимость товаров, которые украинские предприятия экспортировали в РФ еще в январе 2022 года, составила 250 млн. долларов.

В Минэкономики добавляют, что эмбарго поможет и украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед Россией. Теперь они смогут сконцентрировать активность на других рынках.

Напомним, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.