Инциденты, произошедшие на обоих газопроводах «Северный поток» и приведшие к утечке газа в Балтийском море, являются результатом умышленных действий, требующих тщательного расследования и не останутся без ответа со стороны ЕС.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в декларации Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля по поводу инцидента на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», в результате которых произошла утечка большого количества газа.

«Европейский Союз глубоко обеспокоен повреждениями трубопроводов «Северный поток» 1 и 2, что привело к утечке в международных водах Балтийского моря. Беспокойство по безопасности и охране окружающей среды является приоритетом. Эти инциденты не были случайными и поражают всех нас», — говорится в документе.

Как отметил Жозеп Боррель, вся имеющаяся информация указывает на то, что эти истоки стали результатом умышленных действий.

«Мы будем поддерживать любое расследование, направленное на получение полной ясности, что случилось и почему, и мы предпримем дальнейшие шаги для повышения нашей устойчивости в энергетической безопасности. Любые умышленные прерывания Европейской энергетической инфраструктуры полностью неприемлемы и встретят решительный и объединенный ответ», — отмечается в декларации Высокого представителя ЕС.

Как сообщалось, во вторник появились сообщения о трех истоках сразу на двух газопроводах — «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — две на первом и одна — на втором. Инцидент произошел недалеко от побережья Дании, и совпал по времени с презентацией европейского проекта «Балтийский поток», позволяющий поставлять из Норвегии в Польшу, через территорию Дании, до 10 миллиардов кубометров газа в год.

Расследование инцидента на Северных потоках продолжается. Правительства Дании и Германии не исключают, что утечки газа стали проявлением саботажа.