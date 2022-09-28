Благотворительный фонд «Развитие Коблево» во главе с его основателем Олегом Константиновичем Бозом снова передал помощь украинским военнослужащим. В этот раз благотворителям удалось доставить для защитников новые колеса для автомобилей, а также тепловизор, бескаркасные носители и тактические активные наушники, моноочки и многие другие полезные вещи.

Об этом сообщает Koblevo.news.

— Хочу отметить, что команда Благотворительного фонда «Развитие Коблево» работает каждый день и находит возможность помочь нашим защитникам. Сегодня именно военные нуждаются в поддержке как со стороны государства, так и общества, поэтому все наши силы сейчас направлены на то, чтобы помогать и поддерживать тех, кто с первых дней военных действий в Украине, в том числе Николаевской области, защищает целостность и независимость нашей страны., – рассказал Олег Боз.

Деятельность фонда направлена не только на помощь армии – благотворители поддерживают и гражданское население, в частности те категории жителей общин, которые крайне нуждаются в поддержке и заботе.

— Я считаю, что проявление доброты и поддержки в такие непростые для нашей страны времена – это небольшие, но уверенные шаги к предстоящей победе. Также я хочу выразить глубокую благодарность всем партнерам, волонтерам, коллегам и друзьям, помогающим нашим защитникам, – отметил благотворитель.

Также напомним, что команда БФ «Развитие Коблево» ведет активную деятельность, направленную на оказание помощи армии и мирному населению с первых дней вторжения агрессора, пытаясь быть неравнодушными к нуждам украинских защитников.