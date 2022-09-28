В городе Умань по улице Пушкина один из паломников запустил салют на территории паломничества. Это нарушает законодательство по военному положению.

Об этом сообщила мэр Умани Ирина Плетнева.

Говорит, что салют запустил один из паломников, личность которого уже установили правоохранители. Его привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством, учитывая правовой режим военного положения.

В городе действует запрет на продажу и использование пиротехнических средств, в частности, салютов, фейерверков и других взрывчатых веществ. Запрет касается всех людей, которые находятся на территории города, подчеркнула она.

Напомним, войска России целенаправленно запускали по Умани иранские дроны-камикадзе Shahed-136, чтобы атаковать евреев-хасидов , сейчас в городе отмечающих праздник Рош га-Шана (Новый Год).