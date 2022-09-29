Киевский апелляционный суд в среду, 28 сентября, подтвердил арест корпоративных прав Николаевского глиноземного завода, принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщила пресс- служба КАС.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 2 июня 2022 осталось без изменений, апелляционные жалобы представителя жалобщиков - без удовлетворения.

Арест наложен на корпоративные права всех трех украинских компаний Дерипаски. В июле Шевченковский суд решил передать их в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА).

Досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляется по ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Весной корпоративные права Николаевского глиноземного завода арестовали в рамках еще одного дела – об уклонении от уплаты налогов и растрате имущества.

Ранее сообщалось, что алюминиевый гигант «РУСАЛ», которым владеет российский олигарх Олег Дерипаска, связал приостановку производства на Николаевском глиноземном заводе со снижением чистой прибыли в первом полугодии 2022 года.