Российский диктатор Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она же и начала.

Об этом он заявил во время своей речи в Кремле.

— Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия. Вою войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы готовы к этому. Об этом не раз было сказано. Но выбор в Донецке, Луганске, Запорожье Херсоне обсуждать не будем. Он сделан, Россия его не предаст, – заявил Владимир Путин.

Путин заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.

— Мы будем защищать наши земли всеми имеющимися у нас силами и средствами. Мы сделаем все, что гарантирует безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа, — заявил российский диктатор.

Напомним, украинские военные в рамках контрнаступательной операции фактически окружили российскую группировку в районе города Лиман и зашли в поселок Ямполь Донецкой области.