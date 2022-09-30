Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но не при президентстве Владимира Путина.

В своем выступлении президент заявил, что глава Кремля не знает, что такое честь и достоинство.

— Украина была и остается лидером переговорных усилий. Именно наше государство всегда предлагало России договоренность о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честь, поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня российский диктатор Владимир Путин с призывом Украины прекратить войну, которую по его словам, она и начала. Он отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной.