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Тяжелые потери в офицерском составе все больше отражаются на русской армии, оккупанты вынуждены бросать на фронт вчерашних курсантов из Рязани и Тюмени.
О проблемах ВС РФ доложили в Генштабе.
Пока в российской армии сложилась ситуация, когда захватчикам нет кем заменять офицеров с многолетним опытом, которые были уничтожены ВСУ при вторжении в Украину.
— В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для проведения подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемого на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов, - сказано в возведении.
После короткого периода подготовки курсанты будут брошены на фронт в Украину.
Как сообщалось, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации.
Тяжелые потери в офицерском составе все больше отражаются на русской армии, оккупанты вынуждены бросать на фронт вчерашних курсантов из Рязани и Тюмени.
О проблемах ВС РФ доложили в Генштабе.
Пока в российской армии сложилась ситуация, когда захватчикам нет кем заменять офицеров с многолетним опытом, которые были уничтожены ВСУ при вторжении в Украину.
— В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для проведения подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемого на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов, - сказано в возведении.
После короткого периода подготовки курсанты будут брошены на фронт в Украину.
Как сообщалось, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов призвал украинцев не бояться объявленной в РФ мобилизации.