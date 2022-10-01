Пополнив живую силу за счет мобилизации, российский генералитет снова будет пытаться продвигаться в сторону Николаевщины.

Об этом рассказал участник обороны Николаевской области, полковник СБУ, народный депутат Украины Роман Костенко.

Офицер объяснил, что в последние месяцы ВС РФ потеряли большое количество личного состава, что сказалось на их способности наступать.

- У них сейчас с людьми большая проблема. Украина уничтожила большое количество живой силы противника и ранеными тоже отправила на территорию РФ. Поэтому у них сейчас с этим большие проблемы, и они не то, что атаковать нормально не могут, а даже удерживать те территории, на которые зашли до конца весны. Поэтому они сейчас производят мобилизацию, чтобы пополнить свои боевые части. Для нас это проблема исключительно с военной точки зрения: то, что противник укомплектует свои боевые части и будет пытаться на каких-то направлениях закрепляться, а на каких-то уверен, что будут пытаться продвигаться дальше. В Донецкой области будут пытаться выйти с помощью этих мобресурсов на админграницы. И на юге будут пытаться продвигаться дальше – на Николаев, Одессу, – сказал военный.

По его словам, сейчас главная задача — уничтожение российских резервов на расстоянии, пока они не доберутся до фронта.

— Относительно их качества. Многие уже смотрели видео, какого качества идут мобилизованные. Мы понимаем, что принимают всех подряд и, конечно, это будет отличаться от кадровой русской армии. Мы сталкивались в бою с русскими солдатами, там есть достойный противник, особенно когда это обученные контрактники. И там есть с кем воевать, есть хорошие солдаты. Когда приходят мобилизованные – это другое дело, другая мотивация. Это другой подход к войне. Поэтому думаю, что эти 300 тысяч, если они их и насобирают, будут «пушечным мясом». Да, они через некоторое время (некоторые из них — кто выживет) превратятся в солдат. Но мы сделаем все, чтобы они не успели этого сделать, — подытожил Роман Костенко.

Сегодня утром Генштаб сообщал, что Россия затыкает дефицит обученных офицеров на фронте курсантами из Тюмени и Рязани.