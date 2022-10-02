Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что заявка Украины на членство в НАТО сейчас не принципиальный вопрос.

Об этом он сказал в интервью испанскому телеканалу Canal 24 Horas.

Жозеп Боррель подчеркнул, что сейчас важно поддерживать Украину и ограничивать Россию санкциями, которые, по его словам, начинают давать эффект. Он призвал к «участию в глобальном дипломатическом сражении», в котором не все страны могут противостоять России.

Чиновник отметил, что российско-украинская война стала первым случаем, когда ЕС использовал имеющиеся у него средства для покупки оружия и его доставки в находящуюся в состоянии войны страну.

— Вместе с вкладом США это то, что позволило Украине защитить себя, — сказал Жозеп Боррель.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В НАТО ответили – решение будет консенсусным .