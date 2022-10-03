Отделение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в скором времени появится в Николаеве. По мнению народного депутата Игоря Копытина, это значительно расширит возможность принимать информацию от людей и информировать о ходе процессов обмена пленных.

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

Он отметил, что недавно состоялась важная встреча с родными пленных и пропавших без вести Николаевщины.

— Я как официальный представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, и мои коллеги рассказали о том, что наш штаб делает, чтобы вернуть домой наших ребят. Пытались ответить на все вопросы и поделиться информацией о каждом из пленных. Кроме того, собрали контакты всех желающих, чтобы держать связь и как можно скорее делиться всей имеющейся информацией ,— отметил Игорь Копытин.

Он заверил, что штаб непрерывно работает над тем, чтобы наши защитники вернулись к своим родным и близким.

Напомним, что по состоянию на 2 октября Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.