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По состоянию на 2 октября Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в начале полномасштабного российского вторжения Кабмин создал Координационный штаб по обращению с военнопленными, который работает на базе Главного управления разведки Министерства обороны, и объединяет в себе более десяти государственных учреждений и организаций.
В этом контексте заместитель министра обороны напомнила контактные данные штаба, где родственники военнопленных и без вести пропавших могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.
Адрес приемной - город Киев, улица Спасская 37.
Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 - 16:00.
Запись на прием: +38 (044) 425 12 09 понедельник-пятница 09:00 - 17:00.
Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.
По состоянию на 2 октября Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в начале полномасштабного российского вторжения Кабмин создал Координационный штаб по обращению с военнопленными, который работает на базе Главного управления разведки Министерства обороны, и объединяет в себе более десяти государственных учреждений и организаций.
В этом контексте заместитель министра обороны напомнила контактные данные штаба, где родственники военнопленных и без вести пропавших могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.
Адрес приемной - город Киев, улица Спасская 37.
Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 - 16:00.
Запись на прием: +38 (044) 425 12 09 понедельник-пятница 09:00 - 17:00.
Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.