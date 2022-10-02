По состоянию на 2 октября Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в начале полномасштабного российского вторжения Кабмин создал Координационный штаб по обращению с военнопленными, который работает на базе Главного управления разведки Министерства обороны, и объединяет в себе более десяти государственных учреждений и организаций.

В этом контексте заместитель министра обороны напомнила контактные данные штаба, где родственники военнопленных и без вести пропавших могут получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию.

Адрес приемной - город Киев, улица Спасская 37.

Консультационная линия: +38 (095) 412 74 24, понедельник-пятница 10:00 - 16:00.

Запись на прием: +38 (044) 425 12 09 понедельник-пятница 09:00 - 17:00.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.