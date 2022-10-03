Американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, по которым Украина капитулирует по крымскому вопросу.

Свою позицию он изложил в Twitter.

Бизнесмен предложил инициативу, согласно которой мир наступит, если Украина выполнит список пунктов.

- Мир между Украиной и Россией:

— Повторные выборы в аннексированных регионах под надзором ООН. Россия уйдет, если на то будет воля народа.

— Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).

- Водоснабжение Крыма обеспечено, - написал инноватор.