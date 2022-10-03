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Американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, по которым Украина капитулирует по крымскому вопросу.
Свою позицию он изложил в Twitter.
Бизнесмен предложил инициативу, согласно которой мир наступит, если Украина выполнит список пунктов.
- Мир между Украиной и Россией:
— Повторные выборы в аннексированных регионах под надзором ООН. Россия уйдет, если на то будет воля народа.
— Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение Крыма обеспечено, - написал инноватор.
По его словам, Украина также должна стать внеблоковым государством. Маск добавил, что «конфликт может стать ядерным».
На публичную позицию Илона уже отреагировали украинские власти и дипломатия. В частности, Михаил Подоляк описал другой вариант.
— Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу, — перечислил свои пункты советник руководителя Офиса президента.
Американский изобретатель, мультимиллиардер Илон Маск выдвинул предложение мирного соглашения между Киевом и Москвой на условиях, по которым Украина капитулирует по крымскому вопросу.
Свою позицию он изложил в Twitter.
Бизнесмен предложил инициативу, согласно которой мир наступит, если Украина выполнит список пунктов.
- Мир между Украиной и Россией:
— Повторные выборы в аннексированных регионах под надзором ООН. Россия уйдет, если на то будет воля народа.
— Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
- Водоснабжение Крыма обеспечено, - написал инноватор.
По его словам, Украина также должна стать внеблоковым государством. Маск добавил, что «конфликт может стать ядерным».
На публичную позицию Илона уже отреагировали украинские власти и дипломатия. В частности, Михаил Подоляк описал другой вариант.
— Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу, — перечислил свои пункты советник руководителя Офиса президента.