Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.

Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Which @elonmusk do you like more? – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями « вероятного» окончания войны России против Украины:

Провести выборы в аннексированных Россией регионах под надзором ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа.

Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года. (до «ошибки» Хрущева).

«ошибки» Хрущева). Гарантируется водоснабжение Крыма.

Украина остается нейтральной.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил Маску другие варианты развития событий.

« Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», - написал Подоляк.

В международной разведывательной организации InformNapalm предположили, что Илона Маска могли сломать хакеры. В частности, позиция, изложенная в последних твитах, сильно отличается от той, которую он высказывал ранее. Также там напомнили, что ранее аккаунт Маска уже взламывали.