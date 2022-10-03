Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.
Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
Which @elonmusk do you like more?– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями « вероятного» окончания войны России против Украины:
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил Маску другие варианты развития событий.
« Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», - написал Подоляк.
В международной разведывательной организации InformNapalm предположили, что Илона Маска могли сломать хакеры. В частности, позиция, изложенная в последних твитах, сильно отличается от той, которую он высказывал ранее. Также там напомнили, что ранее аккаунт Маска уже взламывали.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний Tesla и Space X Илона Маска.
Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им больше нравится: поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
Which @elonmusk do you like more?– Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 3, 2022
3 октября Маск опубликовал ряд твитов с предположениями « вероятного» окончания войны России против Украины:
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предложил Маску другие варианты развития событий.
« Украина освобождает свои территории. Включая аннексированный Крым. Россия проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию и больше не может угрожать другим. Военные преступники подвергаются международному трибуналу», - написал Подоляк.
В международной разведывательной организации InformNapalm предположили, что Илона Маска могли сломать хакеры. В частности, позиция, изложенная в последних твитах, сильно отличается от той, которую он высказывал ранее. Также там напомнили, что ранее аккаунт Маска уже взламывали.