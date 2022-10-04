Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко признал, что страна участвует в так называемой «спецоперации».

Об этом сообщает БЕЛТА.

— Относительно нашего участия в специальной военной операции в Украине мы участвуем там. Мы этого не скрываем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства, – отметил белорусский диктатор.

По его словам, он не хочет «допустить распространение этого конфликта на территорию Беларуси».

— Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину россиянам стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие. ак, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше кормим тех беженцев, бедных, бедных людей, которые по 400-500 человек в сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить? Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет, – добавил Александр Лукашенко.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о некоторых мотивах, побуждающих его оставаться на президентском посту.