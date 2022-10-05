Вице-губернатор Николаевщины Валентин Гайдаржи считает, что разрушенное ракетным ударом россиян здание ОГА нужно снести.

Об этом он сказал в интервью ТРК «НИС-ТВ».

Валентин Гайдаржи отметил, что здание аварийное, существует угроза обвала одной из сторон, а его реконструкция будет стоить дороже, чем строительство нового здания. По мнению замглавы ОВА, здание нужно снести, а для нужд администрации построить новое. Однако, подчеркнул он, сейчас это не является приоритетной проблемой.

— Любая реконструкция дороже, чем новое строительство. У нас есть заключение, правда визуальное, экспертов, что здание аварийное. Может быть в любой момент разрушена его левая сторона. Правая сторона тоже имеет и горизонтальное, и вертикальное отклонения, есть нарушения несущей способности. Здание построено во времена Советского союза, не под нынешние нормы пожарной безопасности и инклюзии. Поэтому если его перестраивать, то оно будет в полтора раза дороже, чем если его снести и построить по новым требованиям и технологиям новое здание. Лично мое мнение, что его нужно демонтировать и строить новое современное. Там или в другом месте. Это решение должно приниматься громадой и через градостроительный совет. Но это не наша первоочередная задача, — сказал Валентин Гайдаржи.

Напомним, утром 29 марта по зданию Николаевской областной государственной администрации российскими войсками был нанесен удар с воздуха. Удар произошел уже когда сотрудники ОГА вышли на работу.

В результате удара погибло 38 человек. В ОВА опубликовали список погибших.