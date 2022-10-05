Заполнить теплосети Николаева водой для начала отопительного сезона-2022 планируют уже к концу октября.

Об этом рассказал заместитель главы Николаевской ОВ Валентин Гайдаржи в интервью ТРК «НИС-ТВ».

- В области у нас два города с централизованным отоплением: Николаев и Вознесенск. У Вознесенска несколько объектов, поэтому основная проблема в этом отопительном сезоне в области – это Николаев. Две основные причины: отсутствие централизованного питьевого водообеспечения и вопрос подачи воды в сеть отопления такого качества, которая в дальнейшем позволит не разрушать саму сеть. То есть, общая задача – чтобы в сети отопления была вода, которая не уничтожает систему отопления. Пока что, по графику подачи воды, которая позволит стабильно пройти этот отопительный сезон, думаю, в октябре завершить эту работу реально, – рассказал он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской , Харьковской и Запорожской областей.