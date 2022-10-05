Если Россия рискнет использовать свой ядерный арсенал, то любые переговоры с ней прекратятся, а страны Запада нанесут по агрессору ответный удар.

Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан, пишет германская газета Bild.

Он подчеркнул, что союзники Украины должны предупредить Москву, что применение ядерного оружия автоматически означает для России дипломатическую изоляцию, после которой начнется «решительный военный ответ со всеми вытекающими последствиями».

Сегодня местные СМИ выяснили, что в этом году Украина получила от Чехии вооружение на 1,9 млрд евро, что гораздо больше, чем Прага обещала раньше.

Как говорил глава МИД Чехии, его страна, ныне председательствующая в Совете ЕС, призывает создать международный трибунал для расследования военных преступлений России в Украине.