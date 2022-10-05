Президент Польши Анджей Дуда рассказал о переговорах между его страной и США об участии в программе распределения ядерного оружия.

Эту тему он подробно разъяснил в интервью Gazeta Polska.

Варшава готова к размещению ядерного оружия, чтобы получить быстрый ответ на потенциальную российскую агрессию.

— Всегда есть потенциал вовлечения в программу обмена ядерным оружием. Мы говорили с официальными лицами США о том, рассматривают ли США такую возможность. Эта тема открыта, – отметил президент Польши.

Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим этого оружия в своих арсеналах, участвовать в планировании использования такого вида вооружения Североатлантическим альянсом. При этом оружие остается под контролем США.

Среди стран-членов НАТО ядерное оружие имеют США, Великобритания и Франция. США также разместили ядерное оружие в пяти странах-участницах программы – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. При конфликте американские атомные бомбы должны нести военно-воздушные силы этих стран.

Ранее президент Чехии уверял, что если Россия применит ядерное оружие, ее ждет не дипломатия, а «решительный военный ответ» Запада.