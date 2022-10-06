ВСУ затрофеили столько российского оружия, что Москва превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, и эта захваченная техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает «Украинская правда».

WSJ пишет, что скорый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской техники оказались в руках ВСУ.

Российская армия оставила свое тяжелое вооружение и склады с запасами во время неорганизованного отступления. Некоторые образцы были готовы к немедленному использованию, другие ремонтируются для возвращения на фронт. Танки, автомобили и орудия, которые слишком повреждены, чтобы их можно было отремонтировать, разбираются на запчасти. Россияне также оставили большое количество артиллерийских снарядов советского стандарта, почти закончившихся в Украине.

«В сочетании с оружием, захваченным при отступлении России с Киевщины и остальном севере Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, значительно опережающего США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное», — отмечает The Wall Street Journal.

Украина захватила 460 российских основных боевых танков, 92 самоходных гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 реактивных системы залпового огня. Настоящее количество, вероятно, больше.

Отмечается, что только один батальон «Карпатская Сечь» захватил 10 современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт» после того, как вошел в Изюм в прошлом месяце. Заместитель начальника штаба Руслан Андрийко сказал, что «у нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать».

Начальник штаба украинского артиллерийского дивизиона на харьковском фронте сообщил, что его подразделение теперь использует четыре недавно захваченные российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 «Мста», рядом с американскими пушками, и теперь имеет достаточно боеприпасов советского калибра. По его словам, у россиян больше нет преимущества в огневой мощи.

— Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций захватили современные российские средства инженерного вооружения в Харьковской области.