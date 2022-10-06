Отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, поэтому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.

Об этом рассказал городской голова Александр Сенкевич.

— Планируем заполнить теплосети и запустить все до 1 ноября, но будем смотреть по температуре, если будет холодно раньше, то запустимся раньше. Теплосети будут заполняться специальной водой, она будет проходить химобработку и не будет такой, как водопроводная. В ней будет разное. Она фактически берется из скважин, поэтому можете не беспокоиться за батареи. Мы ее дополнительно очищаем, – рассказал он.

Мэр добавил, что почти на всех котельных «облтеплоэнерго» установят точки подачи питьевой воды.

— Отопительный сезон будет сложным, поэтому я прошу вас, чтобы вы понимали, что нужно утепляться, заклеивать окна, потому что будет прохладно. Мы не знаем, как будут вести себя россияне, как они будут обстреливать, – подчеркнул Александр Сенкевич.

После чего посоветовал «готовиться к самому худшему».

— Так что готовьтесь на все случаи жизни. Не забывайте, что главное – это сохранить вашу жизнь и здоровье, – подытожил он тему с отоплением в Николаеве.

Напомним, заполнить теплосети Николаева водой для начала отопительного сезона-2022 планируют уже к концу октября.