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Николаев подходит к началу холодного времени года с контактами датского министерства развития в области сотрудничества.
Об этом мэр Александр Сенкевич рассказал изданию Le Monde.
В частности, город получил от Дании три мобильных котельных.
- Мы временно можем их использовать, пока свои починим, - объяснил городской голова.
По тому же плану подготовки Николаева к зиме министерство Дании обязалось послать фанерные панели, чтобы закрыть окна, разбитые взрывами.
– Все работает. Единственное, что может произойти, это бомбардировки, которые уничтожат нашу инфраструктуру, – предупредил Александр Сенкевич.
Представитель николаевской городской власти добавил в комментарии для французских журналистов, что даже если российские обстрелы повредят котельные, «люди все равно смогут пользоваться своими электрообогревателями».
— Мы не волнуемся, потому что половина населения уехала из Николаева, поэтому электросеть не перегружена, — заверил он.
Вчера николаевский мэр рассказывал, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, потому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.
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Николаев подходит к началу холодного времени года с контактами датского министерства развития в области сотрудничества.
Об этом мэр Александр Сенкевич рассказал изданию Le Monde.
В частности, город получил от Дании три мобильных котельных.
- Мы временно можем их использовать, пока свои починим, - объяснил городской голова.
По тому же плану подготовки Николаева к зиме министерство Дании обязалось послать фанерные панели, чтобы закрыть окна, разбитые взрывами.
– Все работает. Единственное, что может произойти, это бомбардировки, которые уничтожат нашу инфраструктуру, – предупредил Александр Сенкевич.
Представитель николаевской городской власти добавил в комментарии для французских журналистов, что даже если российские обстрелы повредят котельные, «люди все равно смогут пользоваться своими электрообогревателями».
— Мы не волнуемся, потому что половина населения уехала из Николаева, поэтому электросеть не перегружена, — заверил он.
Вчера николаевский мэр рассказывал, что отопительный сезон в этом году станет самым сложным в истории Николаева, потому готовиться к нему нужно и на индивидуальном уровне.