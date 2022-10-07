В Министерстве обороны Швеции начали дискуссию по увеличению военной помощи для Украины, поскольку «ВСУ с западными системами вооружения и все большей уверенностью в себе проводят наступление на юге Украины».

Заявление по этой теме сделал представитель шведского оборонного ведомства Адам Шелин.

— Обязательства Швеции по Украине сегодня четкие, но недостаточные. Учитывая размер нашей армии и нашей высокотехнологичной оборонной промышленности, действия социал-демократического правительства были скромными. Прошедший месяц показал, что широкая поддержка Украины Западом дала результат. Украинские военные с западными системами вооружения и все большей уверенностью в себе проводят наступление на юге Украины. В Харьковской области отвоевано 6 тысяч квадратных километров, но в то же время Россия начала мобилизацию. Это требует ответа, – пишет он.

Поэтому в Минобороны Швеции представили программу более амбициозной поддержки Украины:

• Немедленно утвердить поставки систем тяжелого вооружения, таких как артиллерийская система Archer.

• Правительство Швеции должно поддержать идею отправки в Украину современных истребителей и помочь в обновлении украинских ВВС.

• Создание целевых производственных цепей для обеспечения долгосрочных поставок вооружений в Украину.

— В более долгосрочной перспективе речь идет о поддержке и содействии полному переходу Вооруженных сил Украины на адаптированную к НАТО технику, в том числе с западной боевой авиацией, — подытожил Адам Шелин.

Ранее сообщалось, что до конца года Швеция и Финляндия будут считаться членами НАТО.