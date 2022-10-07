В российской армии на херсонском направлении беглецов может ожидать внесудебная казнь, когда солдаты расстреливаются за попытку покинуть позиции.

Об этом пишет проект Радио Свобода «Новости Приазовья » со ссылкой на женщину-свидетеля подобных расправ.

Местная жительница подтвердила, что большинство жителей в областном центре и окрестных селах ожидают прихода ВСУ.

— Люди, которые остаются в оккупации, не обязательно предатели. Очень легко давать советы о выезде. Есть те, кто вернулся назад, потому что не смогли финансово справиться, поскольку на новом месте нужно начинать с нуля – найти жилье, работу, продовольствие, купить одежду и многое. К примеру, посылку с оккупированной территории передать почти невозможно, а с собой много брать нельзя. На моральном уровне это тоже трудно выдержать, ведь надо принять то, что ты собираешь вещи в одну сторону, или ты или кто-то с тобой может не доехать, и последствия этого увидят дети. Гарантий безопасности – ноль, только вера и надежда. И то, что уехал – это тоже не гарантия безопасности, – добавила она.

По ее словам, россияне активно убивают друг друга в Херсонской области и без помощи от ВСУ.

— Некоторые «орки» бегут, Дезертиров разыскивают и расстреливают, они всплывают по каналам со связанными руками сзади. Бывало, что оккупанты закапывали еще дышащих, чтобы не тратить время и лекарства. Это они так поступают со своими, которых, так сказать, «не бросают», — рассказала женщина.

Сегодня стало известно, что оккупанты из ОРДЛО продали николаевским военным БМП и сдались в плен.