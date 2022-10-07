Трое военных из самопровозглашенных «ЛДНР», воевавших на херсонском направлении, сдали украинским военным боевую машину пехоты за 30 тысяч долларов и себя в плен.

Фрагмент видео допроса оккупантов опубликовал телеграм-канал «Николаевский Ванёк».

За БМП-2 им заплатили 30 тысяч долларов — по 10 тысяч на каждого. Они рассказали генералу Дмитрию Марченко, что им надоело воевать, и они хотят вернуться домой.

В свою очередь, генерал отметил, что следствие проведет проверку и если окажется, что оккупанты не причастны к тяжким преступлениям, им помогут покинуть подконтрольную Украине территорию.

«Супчики кстати помимо техники ещё много чего интересного (рассказали, — прим.) про группировку на юге, всю информацию конечно же будем проверять. Сами супчики оценили своё моральное состояние как «задрались воевать», — прокомментировал «Николаевский Ванёк».

Инструкция для оккупантов, как сдать технику по ссылке.

Ранее сообщалось, что а Херсонской и Николаевской областях российские оккупанты могут заработать деньги за сдачу в плен с военной техникой.