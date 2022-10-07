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Если партнеры Украины желают увидеть ускоренную победу ВСУ и отвоевание всех территорий, им стоит предоставить только военную помощь, потому что с мотивацией у украинских военных все нормально.
Такой аргумент привел президент Владимир Зеленский в беседе с BBC.
Глава государства напомнил, что главный аспект на войне – это мотивация.
– Я считаю, что у россиян мотивации нет. Я так считал с первого дня. Мы видели, кто они и для чего они пришли: они даже не знали, что им здесь делать, и потому, как только мы начали немного нажимать, они начали бежать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация « что-то захватить » – слабая. Мотивация «сохранить жизнь » – более сильная. Поэтому наша мотивация «сохранить жизнь, сохранить наши дома, нашу землю» – она сильна. Как только мы начали нажимать, у русских войск появилась такая же мотивация: «сохранить жизнь», только их личную. А в их плане это значит убегать. Или сдаваться в плен. Так что оно именно так работает, — объяснил президент.
Он добавил, что у союзников Украины есть ресурсы, чтобы значительно ускорить темпы контрнаступления ВСУ.
— И если будет больше помощи, мы будем давить скорее, потому что наша мотивация не зависит уже ни от кого, мы мотивированы на 100% абсолютно все, мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, где финиш, мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать, но сейчас это быстрая ходьба. […] Мы не пойдем дальше. Нам не нужны чужие земли, нам не нужны чужие люди. Мы – не террористы. Нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности, - подытожил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, вынужденное отступление российской армии заставило американских чиновников подумать, что возвращение Крыма может быть не таким невозможным, как считалось ранее.
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Если партнеры Украины желают увидеть ускоренную победу ВСУ и отвоевание всех территорий, им стоит предоставить только военную помощь, потому что с мотивацией у украинских военных все нормально.
Такой аргумент привел президент Владимир Зеленский в беседе с BBC.
Глава государства напомнил, что главный аспект на войне – это мотивация.
– Я считаю, что у россиян мотивации нет. Я так считал с первого дня. Мы видели, кто они и для чего они пришли: они даже не знали, что им здесь делать, и потому, как только мы начали немного нажимать, они начали бежать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация « что-то захватить » – слабая. Мотивация «сохранить жизнь » – более сильная. Поэтому наша мотивация «сохранить жизнь, сохранить наши дома, нашу землю» – она сильна. Как только мы начали нажимать, у русских войск появилась такая же мотивация: «сохранить жизнь», только их личную. А в их плане это значит убегать. Или сдаваться в плен. Так что оно именно так работает, — объяснил президент.
Он добавил, что у союзников Украины есть ресурсы, чтобы значительно ускорить темпы контрнаступления ВСУ.
— И если будет больше помощи, мы будем давить скорее, потому что наша мотивация не зависит уже ни от кого, мы мотивированы на 100% абсолютно все, мы знаем, чего мы хотим, мы знаем, где финиш, мы знаем, куда мы идем. Хотели бы бежать, но сейчас это быстрая ходьба. […] Мы не пойдем дальше. Нам не нужны чужие земли, нам не нужны чужие люди. Мы – не террористы. Нам не нужно ничего лишнего, кроме наших границ, нашей земли и нашей безопасности, - подытожил Владимир Зеленский.
Как сообщалось, вынужденное отступление российской армии заставило американских чиновников подумать, что возвращение Крыма может быть не таким невозможным, как считалось ранее.