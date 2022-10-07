Вимушений відступ російської армії змусив американських чиновників подумати, що повернення Криму може бути не таким неможливим, як вважалося раніше.

Один американський офіцер сказав The Telegraph, що це «очевидна можливість, яку більше не можна скидати з уваги».

Втеча росіян з північної частини Херсонської области переконало США у спроможності України вибити окупанта з Кримського півострова.

— Очевидно, що Росія більше не має можливості чи сили волі захищати ключові позиції, і якщо українці досягнуть успіху у своїй меті повернути Херсон, то існує цілком реальна можливість, що вони зрештою зможе повернути Крим, — додав офіцер армії США, співрозмовник британської газети.

Заступник помічника міністра оборони США Лора Купер також заявила, що Україна зможе використати американську зброю для відвоювання півострова.

Нагадаємо, у Криму 90% повісток вручають кримським татарам, вони вимушені виїжджати.