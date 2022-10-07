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Через небольшой промежуток времени Норвегия начнет тренировать украинских военных на территории Великобритании.
Об этом пишет ресурс Regjeringen.
Норвежских инструкторов будет возглавлять глава Национальной гвардии Новергии, а основную часть обучения будут проводить силы быстрого реагирования из бригады «Север», сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Операция «Интерфлекс» – это британская инициатива содействия развитию вооруженных сил Украины через обучение украинских солдат. Тренировки бойцов ВСУ в Великобритании проводятся с июня 2022 года. На сегодняшний день обучение прошли более 5 тысяч украинских военных. Британия пригласила союзников внести вклад в обучение. Норвегия, как одна из нескольких стран, положительно ответила на этот запрос.
— Норвегия и Великобритания имеют давнюю и добрую традицию оборонного сотрудничества. Вместе с несколькими другими союзниками мы положительно отреагировали на помощь в обучении украинских сил в Великобритании. Норвегия примет участие с инструкторами для базовой подготовки солдат. Мы придерживаемся британской образовательной программы, которая дает украинским солдатам много знаний в течение ограниченного периода , подчеркнул министр обороны Норвегии.
Сегодня СМИ писали, что в Минобороны Швеции требуют более решительно поддерживать Украину после успешного контрнаступления на Юге.
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Через небольшой промежуток времени Норвегия начнет тренировать украинских военных на территории Великобритании.
Об этом пишет ресурс Regjeringen.
Норвежских инструкторов будет возглавлять глава Национальной гвардии Новергии, а основную часть обучения будут проводить силы быстрого реагирования из бригады «Север», сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.
Операция «Интерфлекс» – это британская инициатива содействия развитию вооруженных сил Украины через обучение украинских солдат. Тренировки бойцов ВСУ в Великобритании проводятся с июня 2022 года. На сегодняшний день обучение прошли более 5 тысяч украинских военных. Британия пригласила союзников внести вклад в обучение. Норвегия, как одна из нескольких стран, положительно ответила на этот запрос.
— Норвегия и Великобритания имеют давнюю и добрую традицию оборонного сотрудничества. Вместе с несколькими другими союзниками мы положительно отреагировали на помощь в обучении украинских сил в Великобритании. Норвегия примет участие с инструкторами для базовой подготовки солдат. Мы придерживаемся британской образовательной программы, которая дает украинским солдатам много знаний в течение ограниченного периода , подчеркнул министр обороны Норвегии.
Сегодня СМИ писали, что в Минобороны Швеции требуют более решительно поддерживать Украину после успешного контрнаступления на Юге.