Через небольшой промежуток времени Норвегия начнет тренировать украинских военных на территории Великобритании.

Об этом пишет ресурс Regjeringen.

Норвежских инструкторов будет возглавлять глава Национальной гвардии Новергии, а основную часть обучения будут проводить силы быстрого реагирования из бригады «Север», сказал министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Операция «Интерфлекс» – это британская инициатива содействия развитию вооруженных сил Украины через обучение украинских солдат. Тренировки бойцов ВСУ в Великобритании проводятся с июня 2022 года. На сегодняшний день обучение прошли более 5 тысяч украинских военных. Британия пригласила союзников внести вклад в обучение. Норвегия, как одна из нескольких стран, положительно ответила на этот запрос.

— Норвегия и Великобритания имеют давнюю и добрую традицию оборонного сотрудничества. Вместе с несколькими другими союзниками мы положительно отреагировали на помощь в обучении украинских сил в Великобритании. Норвегия примет участие с инструкторами для базовой подготовки солдат. Мы придерживаемся британской образовательной программы, которая дает украинским солдатам много знаний в течение ограниченного периода , подчеркнул министр обороны Норвегии.

Сегодня СМИ писали, что в Минобороны Швеции требуют более решительно поддерживать Украину после успешного контрнаступления на Юге.