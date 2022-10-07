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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 миллионов евро, посредством которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники.
Об этом сообщает Le Figaro.
– Этот фонд позволит нам продолжать предоставлять оборонные вооружения, – сказал президент Франции.
Он добавил, что с помощью фонда Украина сможет «покупать непосредственно у наших производителей оборудование, в котором она больше всего нуждается для поддержки своих военных усилий».
Следует отметить, что танковые силы ВСУ уже более чем на 50% состоят из трофейной техники.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 миллионов евро, посредством которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники.
Об этом сообщает Le Figaro.
– Этот фонд позволит нам продолжать предоставлять оборонные вооружения, – сказал президент Франции.
Он добавил, что с помощью фонда Украина сможет «покупать непосредственно у наших производителей оборудование, в котором она больше всего нуждается для поддержки своих военных усилий».
Следует отметить, что танковые силы ВСУ уже более чем на 50% состоят из трофейной техники.