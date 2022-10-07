Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в пятницу о создании Европейским Союзом специального фонда в размере 100 миллионов евро, посредством которого Украина сможет осуществлять прямые закупки военной техники.

Об этом сообщает Le Figaro.

– Этот фонд позволит нам продолжать предоставлять оборонные вооружения, – сказал президент Франции.

Он добавил, что с помощью фонда Украина сможет «покупать непосредственно у наших производителей оборудование, в котором она больше всего нуждается для поддержки своих военных усилий».

Следует отметить, что танковые силы ВСУ уже более чем на 50% состоят из трофейной техники.