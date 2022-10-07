Российские вооруженные силы покидают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в своде, перепрофилированная трофейная российская техника составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила, по меньшей мере, 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, «более половины действующего ныне танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин».

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед уходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины.

«В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и растущей деморализации войск Россия, скорее всего, продолжит терять тяжелое вооружение», — считают в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что ВСУ затрофеили столько российского оружия, что Москва превратилась в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, и эта восторженная техника помогает украинским войскам отвоевывать восточные районы Донецкой области, включая Лиман, и продвигаться дальше на восток.