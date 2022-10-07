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Для польского народа «принципиально важно», чтобы украинские соседи вернули себе все территории с возвращением к границам 1991 года.
Такой тезис высказал президент Польши Анджей Дуда, передает Gazeta Wyborcza.
— Последствия войны в Украине в нашем ближайшем соседстве также очень тяжелые. Излишне говорить, что исход этой войны не только определит будущее Украины, но и сформирует новую структуру безопасности во всем регионе и повлияет на позицию Польши в международной системе. Даже сегодня события, инициированные нападением России, оказывают глубокое влияние на политику НАТО и Европейского Союза. Польша решительно поддерживает Украину, защищая ее целостность, свободу и наши общие ценности, и мы будем продолжать эту поддержку до, мы верим, полной победы Украины, — гарантировал союзник Украины.
Как сказал президент Дуда, «мы должны стремиться любой ценой восстановить примат международного права, а значит, Украина должна вернуться к своим международно признанным границам». Он также подчеркнул, что в польском случае это «принципиально важно».
— Тот факт, что мы сейчас достаточно реалистично рассматриваем сценарий российского ядерного нападения и рассматриваем, каким должен быть ответ западного мира, доказывает, насколько уникален за десятилетие, а может, и столетие, ситуация, с которой мы имеем дело, — подчеркнул лидер соседней. в Украину государства.
Как указывали в СМИ, Польша желает получить американское ядерное оружие для сдерживания России.
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Для польского народа «принципиально важно», чтобы украинские соседи вернули себе все территории с возвращением к границам 1991 года.
Такой тезис высказал президент Польши Анджей Дуда, передает Gazeta Wyborcza.
— Последствия войны в Украине в нашем ближайшем соседстве также очень тяжелые. Излишне говорить, что исход этой войны не только определит будущее Украины, но и сформирует новую структуру безопасности во всем регионе и повлияет на позицию Польши в международной системе. Даже сегодня события, инициированные нападением России, оказывают глубокое влияние на политику НАТО и Европейского Союза. Польша решительно поддерживает Украину, защищая ее целостность, свободу и наши общие ценности, и мы будем продолжать эту поддержку до, мы верим, полной победы Украины, — гарантировал союзник Украины.
Как сказал президент Дуда, «мы должны стремиться любой ценой восстановить примат международного права, а значит, Украина должна вернуться к своим международно признанным границам». Он также подчеркнул, что в польском случае это «принципиально важно».
— Тот факт, что мы сейчас достаточно реалистично рассматриваем сценарий российского ядерного нападения и рассматриваем, каким должен быть ответ западного мира, доказывает, насколько уникален за десятилетие, а может, и столетие, ситуация, с которой мы имеем дело, — подчеркнул лидер соседней. в Украину государства.
Как указывали в СМИ, Польша желает получить американское ядерное оружие для сдерживания России.