Российский диктатор Владимир Путин назвал утренние ракетные обстрелы Украины ударами высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры.

Об этом он сказал на заседании российского Совбеза 10 октября.

— Утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры – энергетической инфраструктуре, военному управлению и связи, – сказал он.

Российский диктатор также заявил, что в случае продолжения «украинских терактов» на якобы «российской территории» ответ будет «жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз».

Владимир Путин жаловался, что Украина, в частности СБУ, совершили теракты на Курской АЭС. Также он заявил, что украинцы хотели взорвать Турецкий поток, но никаких доказательств диктатор не предоставил.

Напомним, с утра российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины уже 75 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 41 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, россияне нанесли авиационные удары с применением 17 дронов типа «Шахид» с территории Беларуси и оккупированного Крыма.

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.