На фоне массированного ракетного удара страны-агрессора РФ по городам Украины министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в ближайшие дни Германия доставит Украине систему ПВО IRIS-T.

Об этом сообщает Spiegel.

— Новые ракетные обстрелы Киева и многих других городов показывают, насколько важно быстро доставить в Украину системы противовоздушной обороны, — заявила Кристин Ламбрехт .

По ее словам, в ближайшие дни первая из четырех современных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет готова обеспечивать эффективную защиту народа Украины.

Кристин Ламбрехт отметила, что поставки следующих трех систем планируются в следующем году. Ранее сообщалось, что Украина первой в мире получит на вооружение новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Украинские защитники неба уже учатся работе с такими системами противовоздушной обороны.