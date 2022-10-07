Украина первой в мире получит на вооружение новейшие зенитно-ракетные комплексы IRIS-T. Украинские защитники неба уже учатся работе с такими системами противовоздушной обороны.

Об этом в эфире на « 5 канале » сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

— Украина первая страна, которая будет использовать именно IRIS. NASAMS само собой, это уже давно на слуху, будем ждать. Действительно, специалисты, которые будут их использовать, уже приобретают определенный опыт, определенное обучение проходят. С нетерпением ждем, чтобы усилить нашу систему ПВО, хоть небольшого количества этих комплексов, но будем ожидать больших поставок, — отметил Юрий Игнат.

IRIS-T SLM – разработанный наземный ЗРК Diehl Defence на шасси MAN SX 45 (8 x 8) с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный мощным двигателем. Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Может поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, которых нет на вооружении Бундесвера, вместо одной, как было объявлено ранее.