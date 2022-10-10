В парламенте Эстонии собрали подписи депутатов для рассмотрения вопроса о признании России государством-террористом.

Об этом сообщил глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон.

— В Рийгикоге (парламент Эстонии, – прим.) собирают подписи для проекта заявления о признании российского режима террористическим и подтверждение нашей поддержки территориальной целостности Украины. Только уже подписали 54 посла. Проект внесем в производство парламента на завтрашнем заседании, — написал он.

Напомним, сенаторы США от Демократической и Республиканской партий представили закон, согласно которому Россия может быть признана государством-спонсором терроризма.